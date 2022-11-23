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Период прохождения молодежной практики продлили до года

23 Ноября 2022, 18:05
Период прохождения молодежной практики продлили до года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Период прохождения молодежной практики продлен с 6 до 12 месяцев. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Дархан Кыдырали в ходе форума Zhas Project в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В 2022 году продлен период прохождения молодежной практики с 6 до 12 месяцев и по проекту «Первое рабочее место» с 12 до 18 месяцев.

По словам министра, в целях привлечения молодежи к работе и поддержки предпринимательских инициатив реализуются проекты. Мероприятия по занятости проводятся в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Также в рамках программы Правительства РК на 2022 год реализуется пилотный проект «Zhas Project» для поддержки молодых предпринимателей в регионах с высоким уровнем молодежи категории NEET.

В пилотной форме реализованы 250 проектов в 6 регионах.

Для поддержки предпринимательских инициатив социально-уязвимых слоев населения и сельской молодежи было выделено 252 гранта на сумму 1 млн теңге.


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