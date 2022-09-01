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    14:51, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Период коротких побед прошел – депутат об изменении срока президентского мандата

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ляззат Рамазанова прокомментировала решение Главы государства изменить срок президентского мандата. По ее мнению, сейчас стране необходимы долгосрочные проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан – это нонсенс на всем международном пространстве, потому что мы проводили референдум с целью ограничений президентских полномочий. Сегодня Глава государства в своем выступлении поделился самым основным. Мы, строя независимое демократическое общество, начинаем с возможности только один раз быть президентом. Увеличение срока означает, что любые реформы долгосрочны, период коротких побед прошел. Сейчас необходимы долгосрочные проекты», – сказала Ляззат Рамазанова в кулуарах Мажилиса.

    Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

    «После долгих размышлений, я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента. Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу РК.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

    С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.


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