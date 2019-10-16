Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель главного врача областного перинатального центра Аскар Кенжегалиев опроверг сообщения, что родильный зал и отделение реанимации новорожденных закрываются на ремонт.

«Наш перинатальный центр работает в штатном режиме. Ремонт вентиляции у нас запланирован еще с прошлого года. Поэтому он будет проведен. Но число рожениц в настоящее время уменьшилось примерно на 20 процентов. Это связано с тем, что если раньше только мы принимали рожениц с различными патологиями, то несколько дней их принимает и городской родильный дом, который получил статус третьего уровня», - сообщил А. Кенжегалиев.

Напомним, в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.

В понедельник стало известно, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся в настоящее время.

Также прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре а ким Атырауской области .

Федерация профсоюзов РК прокомментировала ситуацию с медработниками в Атырау.