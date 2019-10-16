+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 12 °С
USD 389.81 EUR 430.27
RUB 6.06 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме

16 Октября 2019 22:10
Поделиться:
Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Смерть младенца трагедия для нас – Нурлан Ногаев
Доктора в перинатальном центре должны сегодня работать без оглядки на происходящее - Зауреш Аманжолова Сотрудники Атырауского перинатального центра обратились к Президенту Из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медик

Заместитель главного врача областного перинатального центра Аскар Кенжегалиев опроверг сообщения, что родильный зал и отделение реанимации новорожденных закрываются на ремонт.

«Наш перинатальный центр работает в штатном режиме. Ремонт вентиляции у нас запланирован еще с прошлого года. Поэтому он будет проведен. Но число рожениц в настоящее время уменьшилось примерно на 20 процентов. Это связано с тем, что если раньше только мы принимали рожениц с различными патологиями, то несколько дней их принимает и городской родильный дом, который получил статус третьего уровня», - сообщил А. Кенжегалиев.

Напомним, в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.

В понедельник стало известно, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся в настоящее время.

Также прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре а ким Атырауской области .

Федерация профсоюзов РК прокомментировала ситуацию с медработниками в Атырау.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив