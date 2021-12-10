Перинатальный центр на 190 мест открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии 30-летия Независимости РК в Актобе в районе Юго-Запад состоялось открытие перинатального центра на 190 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре созданы все условия для оказания медицинской помощи связанной с осложнениями беременности и периода новорожденности. Здесь смогут выхаживать родившихся недоношенными детей с весом от 500 граммов.

Все медицинское оборудование здесь соответствует требованиям современных перинатальных технологий. Каждая операционная и реанимационная оборудована консолями с централизованной подачей медицинских газов, наркозно-дыхательными аппаратами и мониторами для контроля состояния матерей и новорожденных. Немаловажно, что помещения для оказания медицинской помощи и выхаживания новорожденных оборудованы системой вентиляции с обеззараживанием воздуха.









Всего в новом медучреждении 190 коек, а также здесь расположен консультативно-диагностический центр на 120 посещений. Штат перинатального центра составит 600 работников.



