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Перинатальный центр на 190 мест открылся в Актобе

10 Декабря 2021 06:08
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Перинатальный центр на 190 мест открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии 30-летия Независимости РК в Актобе в районе Юго-Запад состоялось открытие перинатального центра на 190 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В центре созданы все условия для оказания медицинской помощи связанной с осложнениями беременности и периода новорожденности. Здесь смогут выхаживать родившихся недоношенными детей с весом от 500 граммов.

Все медицинское оборудование здесь соответствует требованиям современных перинатальных технологий. Каждая операционная и реанимационная оборудована консолями с централизованной подачей медицинских газов, наркозно-дыхательными аппаратами и мониторами для контроля состояния матерей и новорожденных. Немаловажно, что помещения для оказания медицинской помощи и выхаживания новорожденных оборудованы системой вентиляции с обеззараживанием воздуха.





Всего в новом медучреждении 190 коек, а также здесь расположен консультативно-диагностический центр на 120 посещений. Штат перинатального центра составит 600 работников.



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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Самал Ендибаева

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