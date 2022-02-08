Пережившая страх пандемии Малика Алдыбергенова: о работе в «красной» зоне, вакцинации и постпандемическом синдроме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Малика Алдыбергенова – врач- невропатолог, работает в городской поликлинике № 3 города Экибастуза. Она пережила на себе страх пандемии, работала в «красной» зоне, видела много смертей от коронавируса. Недавно она стала во второй раз мамой. Чтобы уберечь детей и себя от заражения коронавирусом, Малика сразу же привилась вакциной от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переболела коронавирусом. Тогда мне пришлось сделать аборт из-за сложности течения болезни. Чтобы не заболеть впредь, получила вакцину. У меня двое детей. Привилась недавно, после 40 дней со дня рождения второго ребенка. Место укола немножко болело, однако никаких побочных эффектов и осложнений не было», - рассказала Малика Алдыбергенова.

После замужества она переехала в Экибастуз. Раньше работала в больнице № 2 в Нур-Султане, в Кардиоцентре в Павлодаре. По специальности Малика врач-невропатолог.

«Наш коллектив полностью привился двумя компонентами от коронавируса. Все мои родные и близкие тоже получили вакцину. В семье все привились, даже прошли ревакцинацию. Необходимо вакцинироваться для профилактики, чтобы не заболеть впредь. Бывают два вида вакцин: живая и инактивированная. После получения вакцины в организме вырабатываются антитела, которые будут бороться с иными вирусами, оказавшимися в организме», - пояснила врач.

В период разгара пандемии Малика Алдыбергенова работала в столичной больнице. Она на себе испытала страх коронавирусной инфекции.

«Когда только началась пандемия, первого инфицированного пациента с коронавирусом обнаружили в нашей больнице, где я на тот момент работала. Тогда больницу закрыли на карантин, было оцепление, действовал режим чрезвычайного положения. Я работала в отделении инсульта невропатологом. Столько пациентов поступало, многие из них скончались из-за тяжести заболевания. Увидев и прочувствовав все это, поняла, что нужно вакцинироваться», - поделилась медик.

В ходе нашей беседы Малика рассказала о постпандемическом синдроме, который часто возникает у людей после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Агрессия, паника в основном проявляется у эмоциональных людей. Люди впервые столкнулись с пандемией. По своей природе человек боится, настораживается появления нового вируса, пытается понять эффект воздействия на организм. Агрессия, страх поэтому и возникает. Однако людям не стоит опасаться, следует беречь свое здоровье, привиться вакциной от коронавируса. Не стоить доверять недостоверной информации, необходимо обратиться за помощью и рекомендацией к экспертам в области медицины, врачам», - добавила она.