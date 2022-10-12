12 Октября 2022, 17:55

Пережил зной и холод: Сарсенбай Котырашов рассказал о пешем путешествии по Казахстану

72-летний Сарсенбай Котырашов из Жезказгана за шесть месяцев обошел пешком всю страну. За 181 день он преодолел путь, протяженностью 8 тысяч километров. Как аксакалу далось путешествие, какие открытия он сделал в дороге, с какими трудностями сталкивался, и как его встречали казахстанцы.

Сарсенбай Котырашов – личность разносторонняя и интересная, будущий путешественник, кузнец, реставратор архитектурных памятников родился в поселке Жанаарка, что находится в Жанааркинском районе Улытауской области. Окончив 10 классов, пошел работать грузчиком, пас скот. Потом была армия, женитьба, одна за другой новые профессии, которые он осваивал с нуля. В 1994 году он вместе с семьей переехал в Жезказган, где проживает по сей день.

О пешем путешествии по Казахстану Сарсенбай Котырашов мечтал задолго до того, как осуществил задуманное. Узнав о его намерении, близкие принялись его отговаривать, опасаясь за здоровье и безопасность пожилого человека. Потом случилась пандемия, а вскоре скоропостижно скончалась его жена, с которой аксакал прожил больше 40 лет. Но 31 марта, собрав в самодельную тележку все самое необходимое, мужчина тронулся в путь.

«Цель моего путешествия – рассказать об историческом и географическом центре нашей страны – Улытау. Также по договоренности с ЮНЕСКО я поставил перед собой задачу собрать сведения о казахстанских ремесленниках, чтобы их включили в отдельный сайт. Ну и не менее важным для меня было возрождение и популяризация древнейшего праздника кумыса «Қымызмұрындық», который, к сожалению, забылся», - объясняет свои мотивы Сарсенбай ага.

За свою жизнь аксакал сменил более десятка профессий, и все они были связаны с ручным трудом. Работал плотником, столяром, слесарем, каменщиком, токарем. Поэтому собственноручно соорудить арбу весом 60 кг для него было делом пустяковым. В тележку, которая стала его спутником в путешествии, он загрузил одежду, немного продовольствия, планшет с планом маршрута и картой, аптечку и спальник. Поверх нее Сарсенбай ага установил флаг Казахстана, эмблемы Улытау, фестиваля «Qymyz Fest», и ремесленников Казахстана.

«За неделю до начала своего марафона я прошел полный медосмотр. Кроме того, всю дорогу на мне были «умные» часы, которые измеряли давление, пульс, скорость ходьбы. Все эти ключевые показатели здоровья по спутнику отслеживали медики из столицы, они все время были со мной на связи, и в случае чего, давали свои рекомендации», - рассказывает 72-летний путешественник.

За свое путешествие он сбросил 4 кг. На общем состоянии здоровья долгий путь длиной в 8 тыс. км не отразился, уверяет старец. По его словам, наоборот, это придало ему энергии и бодрости. Каждый день в среднем он проходил по 40 км. За полгода пережил и суровые степные бураны, и палящий зной, прошел сквозь высокие сугробы. Иногда приходилось ночевать прямо на улице, когда поблизости не было населенных пунктов.

«Однажды мне пришлось 17 км идти против порывистого ветра, скорость которого достигала 25 метров в секунду. Это было настоящим испытанием. Иногда путь осложняло плохое состояние дорог в некоторых регионах страны. Но все эти трудности ничего не значили по сравнению с тем, сколько приятных открытий случилось со мной за эти месяцы: богатейшая природа нашей страны, радушные, теплые люди, которых я встречал во всех ее уголках», - делится Сарсенбай Котырашов.

Все время, пока Сарсенбай ага проходил свой пеший марафон, у него не было проблем с питанием и ночлегом. Об этом заранее позаботились спонсоры, которые во всех регионах страны предоставляли ему гостиницы для ночлега и кормили в кафе и ресторанах. Кроме того, в каждом городе, районном центре или ауле, аксакала встречали с распростертыми объятиями, организовывали с ним пресс-конференции, интервью, проводили различные мероприятия, где он мог донести до людей смысл своего путешествия.

«Ежедневно я встречался минимум со 150-ю, максимум с 500-ми гражданами в самых разных частях страны. И главное открытие моего пути – это именно люди, казахстанцы. Щедрые, добрые, благородные, открытые – меня потрясло, какие люди населяют наш Казахстан. Это дает мне надежду на лучшее», - отмечает путешественник.

Во время полугодичного пешего турне по стране, аксакал делился путевыми заметками в своем Instagram. Однако страницу вел не сам Сарсенбай ага, он лишь ежедневно передавал всю информацию пресс-секретарю, которого ему назначили в родном городе. В планах местных властей издать книгу по мотивам путешествия аксакала. Но, как он сам отмечает, это для него не главное. Главное – сам путь и возможность достучаться до казахстанцев со своими месседжами, а еще поближе познакомиться со своей Родиной.

«Мой марафон во многом удался благодаря поддержке людей и их донатам. Несмотря на то, что мне в течение пути не приходилось тратиться на жилье и еду, были затраты на смену колес моей тележки и обуви. За полгода я стер 7 пар», - говорит аксакал.

4 октября Сарсенбай Котырашов завершил свое путешествие. В родном Жезказгане его встречали со всеми почестями, а главная градообразующая компания региона «Казахмыс» даже подарила ему двухкомнатную квартиру.

«Это действительно невероятный результат! Я уверен, что все жители нашей области с большим трепетом наблюдали через СМИ за вашим путешествием, желали вам успеха и искренне хотели, чтобы вы вернулись в здравии. Подвиг, который вы показали, является огромным примером для молодого поколения. И сегодня от лица руководства группы компаний Казахмыс я хочу искренне вас поздравить с благополучным возращением. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии. За ваш невероятный подвиг хотим подарить вам ключи от двухкомнатной квартиры в городе Жезказгане», - поздравил героя дня из Жезказгана Генеральный директор ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Нурахмет Нуриев.

«Конечно, это очень приятно, хотя я и не задавался целью получить какие-то блага за проделанный путь. Вскоре я планирую переехать в свое новое жилье, тем более там все готово – компания полностью обустроила квартиру мебелью и всей необходимой техникой. До этого я жил со своей единственной дочерью, внуком, снохой и двумя маленькими правнуками», - делится Сарсенбай ага.

На днях стало известно, что Сарсенбай Котырашов может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для жителей не только родной области Улытау, но и всего Казахстана – это настоящая гордость. Однако на этом 72-летний путешественник останавливаться на собирается.

«В следующем году я планирую пешее путешествие по всему миру, чтобы рассказать людям по всей земле о Казахстане, о его богатом наследии и истории, чтобы повысить имидж нашей страны. На этот раз сопровождать меня в пути будут фотограф и переводчик, так как я не владею иностранными языками. Верю, что у меня все получится», - отмечает путешественник.

Пока же он восстанавливается после долгой дороги, и готовится с 1 ноября приступить к работе. Пожилой человек трудится кузнецом на железобетонном заводе, где ему на время путешествия дали отпуск без содержания.

«Молодежи, от которой я слышу слова восхищения и добрые пожелания, мне хотелось бы дать напутствие: трудитесь во благо страны и народа, всегда имейте перед собой цель, живите честно, уважайте свою историю», - подытоживает Сарсенбай Котырашов.