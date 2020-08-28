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«Перезагрузку» партии обсудят сегодня на заседании бюро политсовета «Nur Otan»
28 Августа 2020 11:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщил пресс-секретарь председателя партии «Nur Otan», Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
«Ожидается, что члены Бюро обсудят ход реализации программы партийной «перезагрузки» и проведения внутрипартийных выборов - праймериз», - добавил А. Укибай.
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