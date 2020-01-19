Перезагрузка отношений: США и КНР заключили торговую сделку

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На этой неделе в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в МИД КНР, «подписание первого этапа торгового соглашения между Китаем и США несет выгоду не только двум нашим странам, но и всему миру».

«Первостепенной задачей является выполнение договоренностей первого этапа торговой сделки. Это сыграет важную роль в будущем в развитии торгово-экономических отношений Китая и США», - прокомментировал перспективы двусторонних переговоров по второй фазе торгового соглашения официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В свою очередь, американский лидер Д.Трамп в своем Twitter написал, что это «одна из величайших когда-либо заключенных сделок. Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений».

Суть торговой сделки

Соглашение охватывает целый ряд областей американо-китайских торгово-экономических отношений, включая интеллектуальную собственность, регулирование передачи технологий, сельское хозяйство, финансовые услуги и др.

Документ предусматривает приобретение Китаем американских товаров и услуг на сумму не менее 200 млрд. долларов в течение следующих двух лет (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года).

Первый этап вступает в силу в течение 30 дней после подписания соглашения. При этом каждая из сторон имеет право расторгнуть его, направив письменное уведомление.

Китай согласился открыть продовольственный и сельскохозяйственный рынки для американской продукции, включая ГМО. Так, в первый год Китай закупит американскую сельскохозяйственную продукцию на 12,5 млрд. долл., во второй – на 19,5 млрд. долл.

Пекин также будет закупать больше американских энергоресурсов (сжиженный природный газ, нефть, нефтепродукты, уголь): на 18,5 млрд. долл. в первом году и на 33,9 млрд. долл. во втором.

Китайская сторона увеличивает импорт американской промышленной продукции на 32,9 млрд. долл. в течение первого года и на 44,8 млрд долл. в течение второго года.

Приобретение американских услуг возрастет на 12,8 млрд долл за первый год и на 25,1 млрд. долл. за второй.

Стороны также обсудили торговые и инвестиционные барьеры в финансовой отрасли. Китай взял на себя обязательство обеспечить более широкий доступ на рынки и более дружественный режим регулирования для американских финансовых компаний, в том числе в банковской сфере, кредитных рейтингах, электронных платежах, управлении финансовыми активами, ценных бумагах и страховании.

Китай и США также договорились повысить уровень прозрачности и стабильности своей макроэкономической и валютной политики, в рамках которой обе стороны обязуются достичь и поддерживать рыночный режим обменного курса и воздерживаться от конкурентных девальваций.



