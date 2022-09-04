Перезагрузка госуправления является катализатором экономического блока реформ – эксперт

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Перезагрузка государственного управления является катализатором экономического блока реформ и драйвером Концепции «Новый Казахстан». Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан, кандидат философских наук Равшан Назаров, анализируя Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Ознакомившись с документом, хотел бы сразу подчеркнуть, что Послание — это форма общения казахстанского Президента с народом и одновременно программное выступление, в котором поставлены очередные задачи во всех сферах», - сказал эксперт.

По его словам, заявленные социально-экономические инициативы невозможны без реформирования государственно-правовых аспектов развития страны.

«При всей важности и значимости трех первых инициатив Президента Казахстана, хотелось бы остановиться на двух последних. Перезагрузку государственного управления Президент понимает, как практическую реализацию последовательных шагов, которые можно систематизировать на следующие аспекты: организационно-исполнительский, кадровый, концептуальный, взаимосвязанности государства и общества», - отметил Равшан Назаров.

По мнению эксперта, в организационно-исполнительский аспект включены: своевременное исполнение всеми звеньями государственного аппарата своих прямых задач и обязанностей; децентрализация системы госуправления; передача части компетенций правительства конкретным министерствам и ведомствам; концентрация правительства на решении межотраслевых и межведомственных вопросов; оптимизация вертикали министерств и расширение полномочий исполнительных органов на местах.

Кадровый аспект охватывает следующие шаги: перестройка системы отбора и профессиональной селекции госслужащих; усиление кадрового резерва; повышение персональной ответственности каждого госслужащего.

Концептуальный аспект нацелен на разработку Концепции новой административной реформы и внедрение новой модели работы фонда «Самрук-Казына».

Аспект взаимосвязи государства и общества направлен на развитие местного самоуправления, переформатирование деятельности общественных советов, КСК, ОСИ, повышение эффективности управления в квазигосударственном секторе.

«Осуществление вышеперечисленных мер позволит обеспечить государственно-управленческую составляющую «Нового Казахстана». Перезагрузка государственного управления является катализатором экономического блока реформ и драйвером концепции «Новый Казахстан», - подчеркнул эксперт.

Спикер также акцентировал внимание на актуальности и своевременности модернизации правовой сферы страны. Он отметил, что реализация всех политических и экономических инициатив должна самым непосредственным образом опираться на новую концепцию «Закон и Порядок».

«Главным принципом осуществления политической модернизации в Казахстане является практическая реализация фундаментальной формулы «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Остается пожелать народу и руководству дружеского Казахстана успехов в деле реализации намеченных планов!», - резюмировал Равшан Назаров.

1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь .





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