Перезагрузить подходы к антиинфляционной работе призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фракция «Народная партия Казахстана» в Мажилисе призывает новое Правительство принципиально перезагрузить подходы к антиинфляционной работе. Об этом заявил руководитель фракции Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года государственные органы заявили о том, что над продовольственной инфляцией в стране удалось одержать серьезную победу. Есть определенные достижения. Это нулевой рост цен на социально значимые продукты, снижение стоимости на некоторые из них. Мониторинг цен ведется еженедельно. Определен ответственный государственный орган. В то же время фракция «Народная партия Казахстана» обращает внимание нового состава Правительства на то, что чрезмерная политизация инфляционной проблемы не только не способствует, но и осложняет ее решение», - сказал Айкын Конуров.

По словам депутата, общий уровень цен на продовольствие поднялся. Рост за 2021 года достиг 9,9%.

В структуре потребительских расходов населения 56,7% приходится на продовольствие. В ряде регионов (Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская области – свыше 60%). При этом две основные статьи расходов – это хлеб и крупы, мясо и мясопродукты.

За январь-ноябрь 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 9,1%, из них крупы - на 20,2%, макаронные изделия – на 11,5%. Мясо выросло в цене на 8,7%, в том числе баранина – на 15,1%, конина – на 10%.

«Таким образом, подорожание важнейших для простых людей продуктов исчисляется двузначными цифрами. Так что победу над ростом цен можно назвать чисто тактической», - подчеркнул Айкын Конуров.

Было отмечено, что начало 2022 года фиксируем новый виток цен. С 5 по 11 января цены на продукты в Казахстане выросли на 0,2%. Подорожали: капуста на 4,3%, картофель 0,8%, гречка 0,4%, морковь 0,2%, рис, сахар и соль на 0,1%.

«Есть объективные причины дальнейшего роста. Во-первых, после традиционного снижения спроса в начале года он затем вновь пойдет в рост, при этом к росту цен на товары подключатся еще и услуги. Во-вторых, нынешнее искусственное сдерживание цен является лишь отсроченным во времени, усиливая потенциал «инфляционной пружины». В-третьих, проблема цен стоит не только перед нами. Глобальная инфляция и адаптация к ней государств будет главным экономическим вызовом в 2022 году. По самым оптимистичным прогнозам, в первом квартале 2022 года мировая инфляция достигнет своего пика и затем постепенно пойдет на спад. По более реалистичным ожиданиям, предложение еще долго не будет успевать за спросом, сохранятся и проблемы логистики», - проинформировал Айкын Конуров.

Мажилисмен также добавил, что по самым пессимистичным оценкам, мы входим в затяжной, многолетний период ускоренной инфляции и обесценивания денег. Все это важно для Казахстана, поскольку по подавляющему большинству потребительских товаров, оборудования, комплектующих и компонентов мы зависим от импорта.

«Несмотря на то, что отечественный рынок обеспечивается базовыми продуктами собственного производства, однако это пока не защищает от роста цен. Непрозрачность ценообразования, высокая доля теневой экономики и монополизация искажают рыночные сигналы. В Казахстане отмечаются высокие инфляционные ожидания, и это прямое следствие низкого доверия со стороны граждан. Оно, в свою очередь, вызвано скоропалительностью принятия решений. Прежнее Правительство уже через неделю после Послания Президента народу Казахстана утвердило «Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021–2024 годы». Судя по срокам, во главу угла ставилась скорость, поэтому не проводилось качественное экспертное обсуждение, не говоря уже о научном. К сожалению, наши ученые в принципе выключены из процесса принятия управленческих решений в экономике. Фракция «Народная партия Казахстана» предостерегает, что опора на одни лишь административные методы, ужесточение контроля, сбивание цен любыми путями, таргетирование инфляции через повышение базовой ставки могут сыграть злую шутку. В будущем это неизменно проявится сбоями на рынке, росту процентных ставок по кредитам и в итоге - скачкообразный рост цен. Фракция «Народная партия Казахстана» призывает новое Правительство принципиально перезагрузить подходы к антиинфляционной работе. Нужна глубокая, научно обоснованная, слаженная работа, прежде всего, аналитическая», - резюмировал Айкын Конуров.