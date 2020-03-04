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Перейдут ли студенты вузов РК на дистанционное обучение

4 Марта 2020 12:34
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Перейдут ли студенты вузов РК на дистанционное обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-центре акимата города Нур-Султана состоялся брифинг по профилактике и распространения коронавируса, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова ответила на вопрос журналистов, перейдут ли студенты вузов на дистанционное обучение.


«Министерством здравоохранения ежедневно в мире проводится мониторинг ситуации, вся информация докладывается на уровне Правительства. Поэтому с учетом ситуации в мире и лиц, прибывающих в страну, в случае выявления коронавируса в Казахстане, возможно, будут какие-либо изменения. Но на сегодня никаких решений не принято, документов мы не подписывали», - рассказала Сауле Кисикова.
Отметим, в социальных сетях, в частности в WhatsApp, распространялась информация о том, что в связи со вспышкой нового типа коронавирусной инфекции в КНР, студенты высших учебных заведений переходят на дистанционное обучение.
В целях предупреждения профилактики и распространения инфекции специалисты просят соблюдать профилактические меры профилактики коронавируса.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Вузы, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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