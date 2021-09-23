Перевозка девяти миллионов тонн угля ежемесячно исключит дефицит топлива в горячий сезон - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КТЖ рекомендует регионам увеличить погрузку угля до 9 млн тонн в месяц, чтобы исключить дефицит и напряженность в отопительный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

За период подготовки к отопительному сезону, а именно с мая по август текущего года и 15 дней сентября, по сети АО «НК «КТЖ» погружено 36,4 млн тонн каменного угля. План выполнен на 101%.

«На экспорт отгружено 11,6 млн тонн твердого топлива, казахстанским потребителям - 24, 7 млн тонн», - озвучили в ходе совещания на площадке ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». В совещании по вопросам обеспечения погрузки и выгрузки угля участвовали представители акиматов, угольных разрезов и отделений дорог.

Ранее отмечалось, что ряд регионов не выполнил план по погрузке угля. Среди них Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и город Нур-Султан. В сентябре угольные разрезы заявили о перевозке 8,7 млн тонн угля. Однако в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» считают, что необходимо грузить не менее 8,8 - 9 млн тонн ежемесячно, это позволит исключить дефицит подвижного состава и напряженность в перевозках угля поздней осенью и зимой.

В этом году запланировано перевезти 103 млн тонн угля, в том числе внутри страны - 71 млн тонн, на экспорт - 32,5 млн тонн.

По итогам совещания руководителям отделений дорог поручено продолжить работу по своевременному обеспечению заявок для перевозки угля, а также усилить контроль за сроками нахождения вагонов под погрузочно-разгрузочными операциями.