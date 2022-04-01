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    22:07, 31 Март 2022 | GMT +6

    Перевозивший бульдозер большегруз вылетел в кювет в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с трассы съехал в кювет большегруз, перевозивший бульдозер. Чтобы вернуть его на дорогу, понадобилось 10 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, «MAN» оказался в кювете из-за гололеда вблизи села Саумалколь Айыртауского района.

    Полицейские обратились за помощью к ТОО «Баянтай», «Петропавл жолдары», «КазахАвтоДор». Они предоставили тягачи К-700 и фронтальный погрузчик. Работа заняла 10 часов. Тросы рвались, колёса тягачей скользили по наледям. Из-за риска опрокидывания груза погрузчик поддерживал ковшом бульдозер на накренившемся трале. Всё это время полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.

    На следующий день на трассе «Нур-Султан — Петропавловск», недалеко от села Астраханки, водитель рефрижератора «Mitsubishi Canter» потерял управление при резком порыве ветра на гололедице, съехал в кювет и повалился набок. Проезжавшие мимо водители сообщили о происшествии в полицию. Водитель не пострадал. Полицейские обратились за помощью к руководству расположенного поблизости ТОО «Магистраль СК». Погрузчик расчистил путь, поставил автомобиль на колёса и вытянул его на дорогу.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Спасение Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Правоохранительные органы
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