Перевозивший бульдозер большегруз вылетел в кювет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с трассы съехал в кювет большегруз, перевозивший бульдозер. Чтобы вернуть его на дорогу, понадобилось 10 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, «MAN» оказался в кювете из-за гололеда вблизи села Саумалколь Айыртауского района.

Полицейские обратились за помощью к ТОО «Баянтай», «Петропавл жолдары», «КазахАвтоДор». Они предоставили тягачи К-700 и фронтальный погрузчик. Работа заняла 10 часов. Тросы рвались, колёса тягачей скользили по наледям. Из-за риска опрокидывания груза погрузчик поддерживал ковшом бульдозер на накренившемся трале. Всё это время полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.

На следующий день на трассе «Нур-Султан — Петропавловск», недалеко от села Астраханки, водитель рефрижератора «Mitsubishi Canter» потерял управление при резком порыве ветра на гололедице, съехал в кювет и повалился набок. Проезжавшие мимо водители сообщили о происшествии в полицию. Водитель не пострадал. Полицейские обратились за помощью к руководству расположенного поблизости ТОО «Магистраль СК». Погрузчик расчистил путь, поставил автомобиль на колёса и вытянул его на дорогу.