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Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске

5 Ноября 2022, 20:47
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
5 Ноября 2022, 20:47

Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из-за обильного снегопада большегруз оказался в кювете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«В ночь на 5 ноября на объездной дороге Петропавловска из-за обильного снегопада съехал в кювет большегрузный автомобиль марки «DAF» под управлением 54-летнего водителя, который следовал с грузом антифриза в Усть-Каменогорск. Пострадавших нет, обращений в полицию по данному факту не поступало», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол», за прошедшие сутки на республиканских автодорогах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей выпало большое количество осадков в виде дождя и снега.

Дорожники обеспечили безопасный проезд. В ночь с 4 на 5 ноября 144 единицы спецтехники и 230 человек персонала участвовали в очистке дорог от снега, подсыпке противогололедного материала, а также в патрулировании на дорогах. С начала непогоды использовано 1 тысяча м³ противогололедного материала.

На данный момент все дороги республиканского значения открыты.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске из-за снега за сутки произошло 14 аварий.

Фото: кадр из видео


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