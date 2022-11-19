Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

19 Ноября 2022, 02:25
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
19 Ноября 2022, 02:25

Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 20:15 вечера в ходе патрулирования республиканской трассы Астана-Павлодар сотрудники КазАвтоЖола обнаружили сломанный автобус на краю дороги. Выяснилось, что водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из столицы в Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

Дорожники оказали помощь водителю транспорта и свозили его в самую ближнюю станцию технического обслуживания, где удалось починить вышедшую из строя деталь автобуса.

В это время дети также были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.

В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь. Водитель поблагодарил дорожников за оказанную помощь.

«Напоминаем, что в случае нештатных ситуаций пользователи автодорог республиканского значения могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403», - говорится в публикации пресс-службы.

Новости по теме
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Пятилетнего ребенка родители держали голодным в смирительной рубашке в Кокшетау
Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
Читайте также
Газ взорвался в жилом доме на Сахалине: погибли 9 человек
Изменения скоростного режима ввели на дорогах Астаны
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Новости партнеров
Популярное
1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору