Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

19 Ноября 2022, 02:25

19 Ноября 2022, 02:25

Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 20:15 вечера в ходе патрулирования республиканской трассы Астана-Павлодар сотрудники КазАвтоЖола обнаружили сломанный автобус на краю дороги. Выяснилось, что водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из столицы в Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

Дорожники оказали помощь водителю транспорта и свозили его в самую ближнюю станцию технического обслуживания, где удалось починить вышедшую из строя деталь автобуса.

В это время дети также были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.

В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь. Водитель поблагодарил дорожников за оказанную помощь.

«Напоминаем, что в случае нештатных ситуаций пользователи автодорог республиканского значения могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403», - говорится в публикации пресс-службы.