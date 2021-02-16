Перевозивших наркотики полицейских задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержаны перевозившие наркотики полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задержание, о котором стало известно из размещенного в социальных сетях видео, происходило на трассе Атырау-Доссор. Пакет с наркотическим веществом был спрятан в покрышке от колеса мотоцикла, которая была разрезана. Были задержаны два сотрудника административной полиции – майор и капитан. Задержание проводили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью и управления службы собственной безопасности ДП Атырауской области.

«По этому факту управлением собственной безопасности было зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 297 части 3 УК РК. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые согласно статье 128 УК РК задержаны», - сообщил начальник управления собственной безопасности департамента полиции региона Ерген Тулемисов.