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    21:51, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Перевозивших наркотики полицейских задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержаны перевозившие наркотики полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Задержание, о котором стало известно из размещенного в социальных сетях видео, происходило на трассе Атырау-Доссор. Пакет с наркотическим веществом был спрятан в покрышке от колеса мотоцикла, которая была разрезана. Были задержаны два сотрудника административной полиции – майор и капитан. Задержание проводили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью и управления службы собственной безопасности ДП Атырауской области.

    «По этому факту управлением собственной безопасности было зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 297 части 3 УК РК. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые согласно статье 128 УК РК задержаны», - сообщил начальник управления собственной безопасности департамента полиции региона Ерген Тулемисов.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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