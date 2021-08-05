+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау

5 Августа 2021 15:52
Поделиться:
Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырау городской суд №2 приговорил двух полицейских, задержанных при перевозке наркотиков, к 7 годам лишения свободы каждого, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Гашиш изъяли у жителя Семея
«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента Гибель мальчика в колодце: суд Нур-Султана вынес приговор Вынесен приговор экс-главе СК «Фармация»

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что два офицера административной полиции по наводке одного из задержанных приобрели в Алматы крупную партию марихуаны. Перевозили они ее в покрышке мотоцикла. Задержаны офицеры были 14 февраля на трассе Атырау - Доссор.

Досудебное расследование велось по п. 4 ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, совершённые должностным лицом с использованием служебного положения».
При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством то, что подсудимые совершили тяжкое преступление, будучи сотрудниками правоохранительного органа и нарушив присягу. Оба теперь бывших офицера полиции, имевшие звания капитан и майор, были признаны виновными и осуждены на 7 лет каждый. Воинских званий они лишены»,- сообщили в пресс-службе городского суда.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Суды   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Гашиш изъяли у жителя Семея
«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента
Гибель мальчика в колодце: суд Нур-Султана вынес приговор
Вынесен приговор экс-главе СК «Фармация»
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
3 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
4 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
5 Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
6 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Читайте также
О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали в Атырау
Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив