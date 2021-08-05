Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырау городской суд №2 приговорил двух полицейских, задержанных при перевозке наркотиков, к 7 годам лишения свободы каждого, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что два офицера административной полиции по наводке одного из задержанных приобрели в Алматы крупную партию марихуаны. Перевозили они ее в покрышке мотоцикла. Задержаны офицеры были 14 февраля на трассе Атырау - Доссор.

При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством то, что подсудимые совершили тяжкое преступление, будучи сотрудниками правоохранительного органа и нарушив присягу. Оба теперь бывших офицера полиции, имевшие звания капитан и майор, были признаны виновными и осуждены на 7 лет каждый. Воинских званий они лишены»,- сообщили в пресс-службе городского суда.

Досудебное расследование велось по п. 4 ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, совершённые должностным лицом с использованием служебного положения».