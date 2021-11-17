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Перевозившая медикаменты «Газель» сгорела на трассе Уральск - Атырау

17 Ноября 2021 13:08
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Перевозившая медикаменты «Газель» сгорела на трассе Уральск - Атырау

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Гружёный автомобиль сгорел 16 ноября в 23:49, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, «Газель», груженая медикаментами, сгорела на трассе Уральск - Атырау на территории Акжайыкского района, недалеко от посёлка Самал.

- Пожар ликвидирован в 1:15. Жертв и пострадавших нет. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожар тушила одна единица техники и пять огнеборцев, - отметили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ДЧС ЗКО.


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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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