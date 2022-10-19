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Перевозить грузы баржами начнут из Актау в Баку

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Октября 2022, 13:04
Перевозить грузы баржами начнут из Актау в Баку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять судов на Каспийском море будут принимать грузы из Актау в Баку. Об этом сообщил председатель компании «Deniz» Грегори Воджак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша концепция заключается в обеспечении модульности и использовании барж. Это означает, что начиная с этого месяца пять судов на Каспии будут принимать грузы из Актау в Баку. Наши баржи и буксиры могут перемещаться по Каспийскому морю без всяких проблем», - сказал Грегори Воджак в ходе круглого стола в столице.

Также он ответил, почему грузы будут перевозиться баржами.

«Некоторые баржи могут вмещать два блока маршрутных поезда. Мы загружаем груз на платформу. Будем наполнять нашу баржу, на это уйдет день или полтора дня. Все документы уже будут готовы для таможенных органов. В скором времени будет электронный документ, затем судно пересекает Каспийское море», - объяснил глава компании.

Ранее сообщалось, что в столице проходит круглый стол по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable, KGIR-2022). На мероприятие приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров мнения. С казахстанской стороны принимают участие главы отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний, отечественного бизнеса.

Ранее заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов сообщил о том, что к онтейнерный хаб будет создан в порту Актау к 2025 году.


Фото: logist.today



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