Перевозим 480 человек в день по реке Уил - актюбинский спасатель 

Спасатели станций 2 и 3 города Актобе находятся в Уилском районе. Десять дней они перевозили на лодках людей и гуманитарную помощь. Эта работа все еще продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

29 марта в Уилском районе Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация, из города на место бедствия были отправлены сотрудники МЧС. В их числе: Н. Бозшин, А. Куттыбаев, Ш. Турмаганбет, Р. Маликов, А. Абдуллин, Р. Харвенко. Более 10 дней спасатели работают не покладая рук.

- Мы были в селе Каратал Уилского района 29 марта и 1 апреля. Во время наводнения в школе поселились люди. Вначале о ситуации в селе нам не было ничего известно, мы провели оценочные работы - проверили, где вода глубокая, а где нет. Оставшихся людей мы перевезли в школу на лодке и доставили к вертолету. Параллельно мы доставляли в школу гуманитарную помощь. Так прошло четыре дня. Когда мы поехали в село Каратал, то от усталости уснули на трассе. У нас имеются спальные мешки. Мы могли бы пойти в школу. Но там очень много людей, мы не хотели их беспокоить, - рассказывает спасатель Нурбол Бозшин.

Позже спасателей направили к реке Уил, чтобы перевозить людей и специалистов.

- В настоящее время ситуация начала нормализовываться, работа систематизирована. Наша задача — доставлять людей на оба берега реки. Работу начинаем в 7:00 утра, завершаем в 20:00. Но иногда люди просят: «Мне надо на другую сторону, мне негде остановиться», мы идем на встречу и бывает работаем до 22:00, даже если это опасно. При этом мы также перевозим на лодках бригады ремонтников газопроводов и электриков. Только вчера в район приехали специалисты, которые проверяют пригодность моста, и им были созданы условия для фотографирования, - рассказал Нурбол Бозшин.

В Уилском районе находятся два катера областного ДЧС. Железная лодка вмещает 5-6 человек, а моторная резиновая - 3-4 пассажира. Спасатели отдают приоритет болеющим, пожилым людям и специалистам, оказывающим неотложную медицинскую помощь.

- Мы совершаем 80-100 рейсов в день. На оба берега реки переправляются 480-490 человек ежедневно. На сегодня нет прямого пути. Поскольку на той стороне путь болотистый, люди не могут по нему идти. Поэтому мы делаем объезд более чем на 2 километра. Это мои родные места, но я работаю в аварийно-спасательном отряде в Актобе. Я уже 17 лет на этой работе. За это время успел поучаствовать в различных спасательных операциях., - добавил Нурбол Бозшин.

Следует отметить, что Нурбол Бозшин начал работать в экстренных службах в 2007 году. Сначала водолазом, позже он стал командиром первого отдела спасательной станции 1, а с 2019 года является начальником спасательной станции 2.