Перевозим 480 человек в день по реке Уил - актюбинский спасатель
Спасатели станций 2 и 3 города Актобе находятся в Уилском районе. Десять дней они перевозили на лодках людей и гуманитарную помощь. Эта работа все еще продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.
29 марта в Уилском районе Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация, из города на место бедствия были отправлены сотрудники МЧС. В их числе: Н. Бозшин, А. Куттыбаев, Ш. Турмаганбет, Р. Маликов, А. Абдуллин, Р. Харвенко. Более 10 дней спасатели работают не покладая рук.
- Мы были в селе Каратал Уилского района 29 марта и 1 апреля. Во время наводнения в школе поселились люди. Вначале о ситуации в селе нам не было ничего известно, мы провели оценочные работы - проверили, где вода глубокая, а где нет. Оставшихся людей мы перевезли в школу на лодке и доставили к вертолету. Параллельно мы доставляли в школу гуманитарную помощь. Так прошло четыре дня. Когда мы поехали в село Каратал, то от усталости уснули на трассе. У нас имеются спальные мешки. Мы могли бы пойти в школу. Но там очень много людей, мы не хотели их беспокоить, - рассказывает спасатель Нурбол Бозшин.
Позже спасателей направили к реке Уил, чтобы перевозить людей и специалистов.
- В настоящее время ситуация начала нормализовываться, работа систематизирована. Наша задача — доставлять людей на оба берега реки. Работу начинаем в 7:00 утра, завершаем в 20:00. Но иногда люди просят: «Мне надо на другую сторону, мне негде остановиться», мы идем на встречу и бывает работаем до 22:00, даже если это опасно. При этом мы также перевозим на лодках бригады ремонтников газопроводов и электриков. Только вчера в район приехали специалисты, которые проверяют пригодность моста, и им были созданы условия для фотографирования, - рассказал Нурбол Бозшин.
В Уилском районе находятся два катера областного ДЧС. Железная лодка вмещает 5-6 человек, а моторная резиновая - 3-4 пассажира. Спасатели отдают приоритет болеющим, пожилым людям и специалистам, оказывающим неотложную медицинскую помощь.
- Мы совершаем 80-100 рейсов в день. На оба берега реки переправляются 480-490 человек ежедневно. На сегодня нет прямого пути. Поскольку на той стороне путь болотистый, люди не могут по нему идти. Поэтому мы делаем объезд более чем на 2 километра. Это мои родные места, но я работаю в аварийно-спасательном отряде в Актобе. Я уже 17 лет на этой работе. За это время успел поучаствовать в различных спасательных операциях., - добавил Нурбол Бозшин.
Следует отметить, что Нурбол Бозшин начал работать в экстренных службах в 2007 году. Сначала водолазом, позже он стал командиром первого отдела спасательной станции 1, а с 2019 года является начальником спасательной станции 2.
- В ходе ЧП люди часто выражают благодарность. Некоторые из них выразили сожаление по поводу того, что уехали раньше. Спасатели работают круглосуточно. Им привозят на берег необходимые продукты для питания. Либо они едят в юрте, на берегу. Все организованно, - резюмировал спасатель.