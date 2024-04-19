Перевозчики в два раза снизили стоимость авиабилетов на рейсы из Атырау

В Министерстве транспорта РК рассказали, как транспортная отрасль отреагировала на масштабные паводки в Казахстане. К примеру, авиаперевозчики увеличили количество рейсов из Атырау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанские авиакомпании уже выполнили дополнительный 51 рейс из Атырау, благодаря чему удалось перевести 9 тысяч пассажиров. С 12 по 20 апреля запланировано 76 дополнительных рейсов из Атырау для более 14 тысяч пассажиров.

- Снижена максимальная стоимость билетов эконом-класса до 40 тысяч тенге (с 50% скидкой от тарифа для детей) на маршрутах Атырау-Астана и Атырау-Алматы, – говорится в сообщении Министерства транспорта.

Что касается ЖД-транспорта, то в период эвакуации по маршрутам «Атырау-Кульсары-Мангистау» перевезены 12,5 тыс. пассажиров на безвозмездной основе, с выделением дополнительных 14 пассажирских вагонов. В связи с повышенным спросом организованы дополнительные маршруты и прицепные вагоны из западных регионов в направлении Кызылорды, Караганды, Алматы и Астаны, перевезены 4,5 тыс. пассажиров.

Также ЖД-перевозчики выделили около 700 железнодорожных платформ для перевозки более тысячи единиц тяжелой техники, которые доставили грузы с повышенной скоростью и на бесплатной основе. Перевезено около 4,5 тыс. человек личного состава МЧС РК для оказания помощи населению.

- Продолжается перевозка инертных материалов, доставка понтонных (сборных) мостов на восстановительные работы в северо-западные регионы, – отметили в Министерстве транспорта.

В свою очередь, дорожники восстановили работу на 4 мостах, а также собственными силами открыли движение на 33 километрах дорог, где ранее повредился асфальт из-за перелива талых вод. К тому же пришлось искусственно разрывать 9 участков дорог для пропуска талых вод в 4 областях.