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    16:44, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Перевозчики в два раза снизили стоимость авиабилетов на рейсы из Атырау

    самолет
    Фото: pixabay.com

    В Министерстве транспорта РК рассказали, как транспортная отрасль отреагировала на масштабные паводки в Казахстане. К примеру, авиаперевозчики увеличили количество рейсов из Атырау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские авиакомпании уже выполнили дополнительный 51 рейс из Атырау, благодаря чему удалось перевести 9 тысяч пассажиров. С 12 по 20 апреля запланировано 76 дополнительных рейсов из Атырау для более 14 тысяч пассажиров.

    - Снижена максимальная стоимость билетов эконом-класса до 40 тысяч тенге (с 50% скидкой от тарифа для детей) на маршрутах Атырау-Астана и Атырау-Алматы, – говорится в сообщении Министерства транспорта.

    Что касается ЖД-транспорта, то в период эвакуации по маршрутам «Атырау-Кульсары-Мангистау» перевезены 12,5 тыс. пассажиров на безвозмездной основе, с выделением дополнительных 14 пассажирских вагонов. В связи с повышенным спросом организованы дополнительные маршруты и прицепные вагоны из западных регионов в направлении Кызылорды, Караганды, Алматы и Астаны, перевезены 4,5 тыс. пассажиров.

    Также ЖД-перевозчики выделили около 700 железнодорожных платформ для перевозки более тысячи единиц тяжелой техники, которые доставили грузы с повышенной скоростью и на бесплатной основе. Перевезено около 4,5 тыс. человек личного состава МЧС РК для оказания помощи населению.

    - Продолжается перевозка инертных материалов, доставка понтонных (сборных) мостов на восстановительные работы в северо-западные регионы, – отметили в Министерстве транспорта.

    В свою очередь, дорожники восстановили работу на 4 мостах, а также собственными силами открыли движение на 33 километрах дорог, где ранее повредился асфальт из-за перелива талых вод. К тому же пришлось искусственно разрывать 9 участков дорог для пропуска талых вод в 4 областях.

    Теги:
    Транспорт
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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