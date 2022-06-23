23 Июня 2022 01:49

Перевозчики Петропавловска жалуются на невыплату субсидий

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске может встать общественный транспорт. Перевозчики заявляют о том, что несут колоссальные убытки из-за невыплаты обещанных им субсидий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Совета по защите прав предпринимателей председатель Ассоциации «Автотранспортный союз СКО» Галина Семенова сказала, что общая задолженность за прошлый год и нынешний превысила 500 млн тенге. Субсидии перевозчики получают на убыточные социально значимые маршруты и льготную перевозку отдельных категорий граждан.

Предприниматели жалуются на то, что приобрели дорогие автобусы – 40 млн тенге за единицу - в лизинг. И теперь в течение 7 лет должны выплачивать заем СПК «Солтустик». Договор же составлен таким образом, что при несвоевременной оплате начисляется высокая пеня – 0,1% за каждый день.

«Мы начали работать в сентябре прошлого года и уже в ноябре столкнулись с невыплатой субсидий. Но тогда удалось выйти из ситуации, и мы оплатили лизинговые платежи. В декабре оказалось, что денежных средств, заложенных на субсидирование на 2021-й год недостаточно. Речь шла о 450 млн тенге. СПК арестовали наши расчетные счета, начали начислять пени. Мы обращались в акимат области, палату предпринимателей. Нам удалось добиться договоренности, что областной акимат при уточнении бюджета изыщет возможность перечислить городскому акимату средства на погашение задолженности по субсидиям. Без них мы не осилим лизинговые платежи. Это уже происходит. Одно из предприятий задолжало заработную плату сотрудникам», - проинформировала Г. Семенова.

В этом году перевозчикам выплатили субсидии за январь, февраль, частично – за март и апрель, за май оплаты не было. Долг прошлого года сохранился. В горакимате говорят, что денег нет.

«Расчет субсидирования производились вместе с перевозчиками. Тогда остановились на 450 млн тенге. В четвертом квартале прошлого года цены на ГСМ, запчасти поднялись. Расходы перевозчиков увеличились. Дополнительно провели расчеты. Образовалась задолженность. Мы написали бюджетную заявку в область, обосновали ее. Из городского бюджета мы не сможем выплатить задолженность», - прокомментировал заместитель акима Петропавловска Жанболат Батырбеков.

Представитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог добавил, что нужно рассмотреть вопрос по повышению тарифа на проезд в общественном транспорте. Последний раз это происходило в 2017-м году и до сих пор тариф составляет 80 тенге. Как только завершится мораторий, тариф поднимут. Повышение даже на 20 тенге дополнительно принесет в бюджет города 500 млн тенге.

По словам Г. Семеновой, если ситуация не изменится, то перевозчики остановят работу. Однако представитель отдела ЖКХ заявил, что в таком случае расторгнут с ними договоры и заключат их с другими компаниями.

В апреле этот же вопрос рассматривался во время визита уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова. Он поднимал проблему перед акимом области.



