12 Июля 2022 19:33

Перевозчика крупной партии наркотиков задержали в Жамбылской области

Т АРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области полицейские задержали астанчанина, перевозившего крупную партию наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2022» мобильная группа из числа сотрудников полиции при проведении целевых мероприятий по проверке автотранспортных средств, выезжающих и въезжающих на территорию Жамбылской области, на 360 км автотрассы республиканского значения Алматы-Екатеринбург, возле поселка Шыганак Мойынкумского района, остановила автомашину ВАЗ-21014 под управлением 41-летнего жителя города Нур-Султана.

«В ходе осмотра указанной автомашины с применением служебной розыскной собаки по кличке Тея из салона изъят белый полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось наркотическое средство «гашиш» общим весом 3 кг 30 гр. Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Кордайского района. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников данного преступления», – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.









Фото: polisia.kz