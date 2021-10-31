Переворот в Судане: тысячи людей протестуют против захвата власти военными, трое убиты

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - В Судане в субботу проходят многотысячные демонстрации протеста против военного переворота. Как сообщают гражданские активисты, по меньшей мере трое участников протестов застрелены военными, десятки ранены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Тысячи демонстрантов в столице Судана Хартуме и других городах требуют, чтобы смещенный военными в начале недели премьер-министр Абдалла Хамдук вернулся на свой пост, а военные передали власть гражданскому правительству.

Ранее на этой неделе генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и арестовал политических лидеров страны, в том числе премьер-министра. Сейчас Хамдук находится в своей резиденции под усиленной охраной.

Генерал, который также объявил в стране чрезвычайное положение, заявил, что захватил власть, чтобы избежать гражданской войны и прекратить распри между разными политическими силами.

Новые суданские власти отключили в стране интернет и другие средства связи, а также ограничили передвижение внутри страны.

В 2019 году суданцы свергли Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет, и с тех пор и до нынешнего переворота гражданские и военные лидеры по соглашению о разделении власти правили совместно. Военные и гражданские договорились о переходном периоде, в который предполагалось провести масштабные демократические реформы. Они создали Временный Суверенный совет, который возглавил аль-Бурхан, а Хамдук стал премьером. Но путь к демократии осложнился несколькими попытками переворота, последняя неудачная из которых была чуть больше месяца назад.

Генерал аль-Бурхан заверяет, что в июле 2023 года намерен провести свободные выборы и отдать власть гражданским.

В субботу Центральный комитет врачей Судана сообщил, что в ходе столкновений были застрелены трое протестующих. По данным СМИ, на этой неделе в столкновениях с силами безопасности было убито не менее 11 демонстрантов. Военные пока не комментировали субботние события.