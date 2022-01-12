+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Переводить акмолинцев на дистанционный формат работы призвал руководитель облздрава

12 Января 2022 14:52
Поделиться:
Переводить акмолинцев на дистанционный формат работы призвал руководитель облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с тем, что по Республике Казахстан отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, а в Акмолинской области регистрируется много заболевших среди государственных служащих, руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков в срочном порядке обратился к акмолинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почему ухудшается эпидситуация: Ерлан Киясов ответил на актуальные вопросы об «омикроне»
Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе – Алишер Абдрешев В Атырауской области резко увеличилось число болеющих COVID-19 Как проходит вакцинация и ревакцинация населения Казахстана

«Считаем обязательным установку фильтра на входе в каждое учреждение, все даже субфебрильно температурящие и с любыми симптомами простуды не должны допускаться на работу. Просим всех работодателей переводить максимальное количество сотрудников на дистанционный формат. Штамм коронавируса «омикрон» невероятно заразный, один переносчик заражает не менее 7-8 человек», - отметил в своем обращении Н. Сыздыков.

Глава облздрава также перечислил симптомы, характерные для штамма «омикрон». Это першение в горле, утомляемость, слабость, дискомфорт и ломота в суставах, головная боль, температура 37-38 градусов, хотя последней может не быть.

По словам Н. Сыздыкова, в сложившейся ситуации необходимо строго соблюдать масочный режим, обязательно проветривать помещения и осуществлять кварцевание.

«Готовится постановление главного государственного санитарного врача по переходу региона и режима в «красную» зону. Тогда до 80% сотрудников переводятся на дистанционную форму работы. Граждан, у кого прошло шесть и более месяцев после вакцинации, тоже необходимо отправлять работать дистанционно. На работе должны оставаться только прошедшие ревакцинацию или со сроком вакцинации не менее шести месяцев», - пояснил спикер.

Как добавил Н. Сыздыков, заболевание, вызванное штаммом «Омикрон», к счастью, протекает не очень тяжело по сравнению с прошлыми вариантами штаммов, но отмечается очень высокая заражаемость и распространение среди населения. К тому же, отмечается более высокая заболеваемость штаммом у несовершеннолетних и детей.

Напомним, на сегодня 4471 акмолинец вакцинировался первым компонентом Pfizer. Среди вакцинированных 3188 подростков, 137 беременных и 1146 кормящих женщин.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Почему ухудшается эпидситуация: Ерлан Киясов ответил на актуальные вопросы об «омикроне»
Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе – Алишер Абдрешев
В Атырауской области резко увеличилось число болеющих COVID-19
Как проходит вакцинация и ревакцинация населения Казахстана
Популярное
1 Президент утвердил новый состав Правительства
2 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
3 Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
5 «Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
6 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Читайте также
Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе – Алишер Абдрешев
В «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла Мангистауская область
Президент утвердил новый состав Правительства
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
«Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив