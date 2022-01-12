Переводить акмолинцев на дистанционный формат работы призвал руководитель облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с тем, что по Республике Казахстан отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, а в Акмолинской области регистрируется много заболевших среди государственных служащих, руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков в срочном порядке обратился к акмолинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем обязательным установку фильтра на входе в каждое учреждение, все даже субфебрильно температурящие и с любыми симптомами простуды не должны допускаться на работу. Просим всех работодателей переводить максимальное количество сотрудников на дистанционный формат. Штамм коронавируса «омикрон» невероятно заразный, один переносчик заражает не менее 7-8 человек», - отметил в своем обращении Н. Сыздыков.

Глава облздрава также перечислил симптомы, характерные для штамма «омикрон». Это першение в горле, утомляемость, слабость, дискомфорт и ломота в суставах, головная боль, температура 37-38 градусов, хотя последней может не быть.

По словам Н. Сыздыкова, в сложившейся ситуации необходимо строго соблюдать масочный режим, обязательно проветривать помещения и осуществлять кварцевание.

«Готовится постановление главного государственного санитарного врача по переходу региона и режима в «красную» зону. Тогда до 80% сотрудников переводятся на дистанционную форму работы. Граждан, у кого прошло шесть и более месяцев после вакцинации, тоже необходимо отправлять работать дистанционно. На работе должны оставаться только прошедшие ревакцинацию или со сроком вакцинации не менее шести месяцев», - пояснил спикер.

Как добавил Н. Сыздыков, заболевание, вызванное штаммом «Омикрон», к счастью, протекает не очень тяжело по сравнению с прошлыми вариантами штаммов, но отмечается очень высокая заражаемость и распространение среди населения. К тому же, отмечается более высокая заболеваемость штаммом у несовершеннолетних и детей.

Напомним, на сегодня 4471 акмолинец вакцинировался первым компонентом Pfizer. Среди вакцинированных 3188 подростков, 137 беременных и 1146 кормящих женщин.