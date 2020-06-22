Перевод ТЭЦ-2 на газ: втрое планируют сократить выбросы вредных веществ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К 2025 году с учетом перевода ТЭЦ-2 на газ в Алматы планируют сократить вредные выбросы в воздух до 48,4 тысячи тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Период карантина доказал, что большая часть загрязнения воздуха происходит от транспорта. Показатели ПДК снизились с постоянных 5 до 2. Снижены показатели и по отдельным веществам, например, показатели фенола снизились в 60 раз, диоксида азота - в 2 раза», - сказала в ходе онлайн-брифинга руководитель управления зеленой экономики города Алматы Наталья Ливинская.

Она подчеркнула, что по инициативе акима с прошлой недели запущено информирование горожан о качестве воздуха на различных на LED-экранах.

Она отметила, что разрабатывается комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в городе Алматы на 2020-2025 годы.

К 2022 году ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 тысяч тонн до 94 тысяч тонн, а к 2025 году, с учетом перевода ТЭЦ-2 на газ, планируется сократить выбросы до 48,4 тысячи тонн от всех источников загрязнения.