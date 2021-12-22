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Перевод пенсионных излишков на депозиты прокомментировали в «Отбасы банке»

22 Декабря 2021 16:30
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Перевод пенсионных излишков на депозиты прокомментировали в «Отбасы банке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала об изменениях в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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C января этого года «Отбасы банк» как уполномоченный оператор начал прием заявок от казахстанцев, которые решили использовать свои пенсионные излишки для улучшения жилищных условий и лечение. Как отметила глава «Отбасы банка», на сегодня этой возможностью уже воспользовались почти 370 тысяч человек на общую сумму 1,7 трлн тенге.

«В декабре, накануне Дня независимости, вступили в силу изменения и дополнения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. И теперь появилась опция, которую казахстанцы очень ждали – с помощью пенсионных излишков можно пополнять депозиты в «Отбасы банке»», - отметила Л. Ибрагимова.

16 декабря 2021 года на портале www.enpf-otbasy.kz появилась кнопка «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления».

«Таким образом, поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева выполнено, казахстанцы смогут быстрее накопить на первоначальный взнос и уже в ближайшее время отпраздновать новоселье в собственном доме. Самое главное, что этой опцией могут воспользоваться именно молодые казахстанцы. Сейчас на молодежь в возрасте 18-25 лет приходится всего 5% использования средств из пенсионного фонда. В силу возраста и отсутствия большого профессионального опыта у них нет достаточных накоплений, но вопрос жилья для них стоит очень остро. Новая опция призвана решить этот вопрос», - проинформировала председатель «Отбасы банка».

Как отметила Ляззат Ибрагимова, появилась возможность пополнять свои вклады в жилищные строительные сбережения.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно выполнить несколько шагов, в частности зайти на платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью своей ЭЦП.

Также в банке отмечают, что правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий предусматривают возможность с помощью ЕПВ приобрести отдельно земельный участок. Вместе с тем правила предусматривают возможность осуществлять частичную оплату по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа.

Срок предоставления документов, подтверждающих целевое использование ЕПВ, изменен. Теперь вместо 45 рабочих дней на это будет отведено до 20 рабочих дней.

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#Жилье   #ЕНПФ  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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