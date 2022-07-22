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Перевод на онлайн-обучение будет рассматриваться к началу учебного года - Минздрав
22 Июля 2022 16:45

Перевод на онлайн-обучение будет рассматриваться к началу учебного года - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос по возможному переводу на дистанционный формат обучения в школах из-за распространения коронавируса будет рассматриваться ближе к началу сентября. Об этом сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перевод на дистанционный формат школ или каких-то других организаций образования, или частичный их перевод, будет рассматриваться в зависимости от ситуации, которая будет ближе к началу учебного года», - сказала Роза Кожапова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, подъемы заболеваемости COVID-19 в Казахстане были с различной длительностью. Самый короткий подъем заболеваемости, как проинформировала Р. Кожапова, продолжался пару недель, в то время, как самый длинный период – до двух месяцев.

«В принципе, мы можем предположить, а однозначно сейчас не можем сказать, как будет ситуация развиваться именно к сентябрю. Судя по тому, как протекает заболевание, а оно протекает достаточно легко по сравнению с предыдущим дельта-штаммом, который вызывал тяжелую степень заболевания. О том, в каком формате будет проводиться обучение, скорее всего, мы вам сможем сказать где-то ближе ко второй половине августа. Но ситуация будет зависеть от того, насколько заболеваемость среди детей будет распространяться на тот момент», - пояснила руководитель управления МЗ РК.

Ранее в Минздрав заявили, что в случае перехода в «красную» зону по эпидситуации возможно возобновят систему Ashyq, а также ограничительные мероприятия.


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Автор:
Корреспондент

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