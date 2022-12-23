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Перевод на другой факультет за 550 тысяч тенге обещала мошенница жительнице Шымкента

23 Декабря 2022, 23:00
Перевод на другой факультет за 550 тысяч тенге обещала мошенница жительнице Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Перевод на другой факультет за полмиллиона тенге обещала мошенница жительнице Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции аль-Фарабийского района обратилась местная жительница. В своем заявлении она указала, что знакомая пообещала помочь с переводом ее сестры-студента на другой факультет. За свою «услугу» злоумышленница взяла 550 тысяч тенге, а спустя время обещание не выполнила и деньги не вернула.

Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнюю подозреваемую. Ведется досудебное расследование.


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