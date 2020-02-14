Перевод книги о Жамбыле Жабаеве на турецкий язык презентовали в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Турции при участии муниципалитета Кечиорен и Евразийского союза писателей организовало презентацию книги Мырзатая Жолдасбекова «Жамбыл Жабаев - поэт Великой степи», которая переведена на турецкий язык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, глава муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок, председатель Союза писателей Евразии Якуб Омероглу, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи, председатель Ассоциации ЭкоЕуразия Хикмет Ерен, депутаты, представители зарубежных дипломатических миссий, казахстанская молодежь и местное население.

Глава муниципалитета Т. Алтынок, выступая на церемонии, акцентировал внимание гостей на братские отношения наших стран, отметив личный вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии сотрудничества тюркских народов.

Я. Омероглу, являющийся координатором перевода книги о выдающемся поэте, подчеркнул глубину произведений М. Жолдасбекова, внесшего большой вклад в изучение творчества Ж. Жабаева. Председатель Союза писателей поблагодарил всех за участие в издании книги, и обратил внимание на то, что через эту книгу турецкие читатели узнают много нового о казахском народе.

А. Сапарбекулы рассказал о конкретных шагах Первого Президента на пути к тюркской интеграции. Говоря о работе Казахстана в области культурной дипломатии, посол высоко оценил вклад кечиоренского муниципалитета в укрепление культурного сотрудничества между двумя странами.

Казахстанский дипломат, отметив важность сохранения и популяризации историко-культурного наследия, подчеркнул, что государственный деятель, профессор М. Жолдасбеков открыл много граней истории, имеющей большую ценность для страны, а творения великого поэта являются некой энциклопедией казахской культуры.

В ходе мероприятия преподаватель, доцент Университета Анкара Джемиле Кынаджы и переводчик Уфук Тузман выступили с докладами о казахской литературе, аналогии культуры тюркоязычных народов, работе по переводу литературных произведений.

В конце торжественного мероприятия также звучали стихи великого поэта Ж. Жабаева в исполнении ассоциации «Отау».

Фото: egemen.kz