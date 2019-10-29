Перевод часов: за и против. Взгляд из Европы

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В прошедшие выходные были переведены стрелки часов на зимнее время – на час назад. Перевод часов на зимнее и летнее время в настоящее время осуществляется на планете в 76 странах, некоторые применяют это не на всей территории своих государств. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из активных участников перевода времени являются страны европейского континента. Вместе с тем, в странах Старого света идут ожесточенные дискуссии по переводу часов. К примеру, в марте Еврокомиссия дала странам-участницам союза два года, до 2021-го, чтобы определиться с этим вопросом. Весной Европарламент проголосовал за финскую инициативу о прекращении подобной практики, соответствующее решение вроде должно вступить в силу в 2021 году.

Каждое государство самостоятельно выберет наиболее удобный для него вариант. Но как выяснилось, руководство стран Европы не спешит с окончательным выбором, несмотря на давление со стороны комиссии.

В частности, германский министр экономики Петер Альтмайер, вовсе считает, что перед тем как что-то менять, Еврокомиссия должна предоставить странам ЕС четкие оценки всех последствий отказа от ежегодного перевода времени. Помимо этого европейцы опасаются, и небезосновательно, что инициатива Еврокомиссии в итоге может привести к бардаку, когда на карте Европы может появиться мозаика из разных временных зон и отмена перевода часов в ЕС снова может быть отложена на неопределенный срок.

В то же время европейские медики уже не раз повторяли, что такой эксперимент несет большой вред здоровью. Причем его последствия гораздо хуже весной, когда стрелки часов переводятся на час вперед. По их мнению, такой своеобразный крупнейший в мире эксперимент со сном, в котором участвуют 1,6 миллиарда человек в мире, повышает риск сердечного приступа и несчастных случаев. Исследования показали, что 84% в ЕС хотят избавиться от перевода стрелок на часах на летнее время.

Ведь данные такого эксперимента ясно демонстрируют, что даже потеря всего одного часа сна может быть очень опасной для человеческого организма. «Весной, когда мы теряем час сна, число случаев сердечного приступа увеличивается на 24% во всем мире уже на следующий день. Осенью, когда мы выспались на час, зафиксировано снижение сердечного приступа до 21%. Такая же тенденция наблюдается и при автомобильных авариях и самоубийствах», - пишет онлайн-журнал Harvest , в котором цитируется книга «Почему мы спим» профессора нейробиологии и психологии Мэтью Уокера.

Специалист по сну из норвежского Университета Бергена, профессор Бьерн Бьорват отмечает, что сокращение одного часа сна весной приводит к большему количеству дорожно-транспортных происшествий, сердечных приступов и большему количеству поступлений в психиатрические отделения на следующий день. По его мнению, причина в том, что человек теряет сон, напрягает все тело и не в последнюю очередь сердце. «Если бы изменения во времени мы делали не выходные, а например, в понедельник, то последствия были бы еще хуже. Совершенно ясно, что изменение между зимним и летним временем должно исчезнуть», - добавляет он.

Такого же мнения придерживаются и шведские исследователи, которые считают, что переход на зимнее время снижает риск инфаркта, а весенний перевод стрелок на час вперед, напротив, повышает этот риск.

Влияние перевода часов на организм изучали и в Институте медицинской психологии в Мюнхене. Как удалось установить немецким специалистам, причины негативных последствий связаны с нарушением баланса между биологическими часами человека и реальным временем. Хронобиолог Тиль Ренненберг доказал, что из-за перехода на зимнее/летнее время у человека может возникать усталость и активизируются болезни. В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни. Ученый уверен, что несоответствие работы внутренних часов организма и реального времени может нанести вред здоровью человека.

Согласно другому альтернативному мнению на актуальную проблему, перевод стрелок тренирует обмен веществ и дает организму возможность подстроиться под изменение длительности дня.

Впервые стрелки часов были переведены на час вперед летом и обратно зимой в Великобритании в 1908 году. Считается, что идея принадлежала одному из лидеров за независимость североамериканских колоний Бенджамину Франклину, тому самому, чье изображение красуется на 100-долларовой купюре, и была им высказана еще во второй половине XVIII века. В США, однако, переход впервые применили лишь в 1918 году. Еще в 1784 году, будучи американским посланником во Франции, Франклин анонимно опубликовал письмо с сатирическим предложением экономить парижанам на свечах, используя утренний солнечный свет, предложив их будить выстрелом из пушки и колокольным звоном на рассвете. Франклин считал, что 183 ночи между 20 марта и 20 сентября - это тот период, когда возможно вдвое сэкономить свечи в году.

Ильяс Омаров