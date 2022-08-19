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Перевести сельские школы на подушевое финансирование предлагает депутат
19 Августа 2022 13:52

Перевести сельские школы на подушевое финансирование предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова озвучила предложение по переводу сельских школ на подушевое финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неравенство в образовании не должно порождать социальное неравенство. В части сокращения разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами Министерством просвещения начата системная работа, комплексные проекты. Кроме того, хотелось бы отметить необходимость комплексного развития сельских школ», - сказал Жулдыз Сулейменова на августовской конференции.

По ее мнению, в рамках этого направления с нового учебного года необходимо ввести подушевое финансирование в сельских школах.

«Потому что многие вопросы материально-технического оснащения не решаются из-за отсутствия подушевого финансирования в большинстве сельских школ. Поэтому необходимо развивать сельские школы, чтобы сельские выпускники развивались в соответствии с рынком труда», - заключила депутат.


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