Перевести автобусы на экологически чистые виды топлива планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2030 года в Казахстане планируется перевести не менее 30% грузового и порядка 70% легкого транспорта на экологически чистые виды топлива. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В транспортной отрасли в целях снижения воздействия вредных выбросов и улучшения экологической ситуации министерством приняты следующие меры. С 2018 года осуществлен переход на экологический стандарт Евро-5. Совместно с местными исполнительными органами проводится работа по переводу до 2030 года всего городского пассажирского транспорта на экологически чистые виды топлива», - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В целях обеспечения нормативного технического состояния автотранспортных средств и соблюдения норм выбросов вредных вещества ведется работа по усилению ответственности Центров технического осмотра и владельцев автотранспортных средств за фиктивное прохождение техосмотра.

«До 2025 года все технические нормативы будут приведены в соответствие с международными стандартами. Принимаемые меры позволят до 2030 года перевести не менее 30% грузового и порядка 70% легкого транспорта на экологически чистые виды топлива», - проинформировал первый вице-министр.

Ранее в ведомстве сообщили, что с 2022 года в Казахстане начнется производство электромобилей Hyundai Ioniq, а также KIA EV6 c 2023 года.