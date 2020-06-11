Перевести 80% коллектива на удаленный режим работы рекомендовано госорганам в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, поэтапного открытия международных авиарейсов, а также другие актуальные вопросы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы.
В этой связи, заместитель Премьер-Министра поручил акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер.
Акиматам регионов необходимо усилить деятельность мониторинговых групп по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы.
Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
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