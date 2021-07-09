Перевернувшихся на скутере на озере Алаколь людей спасли в ВКО
Катание на скутере для двоих отдыхающих на озере Алаколь могло закончиться трагически, если бы не подоспевшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые ведут ежедневное дежурство на озере.
Случай произошел 8 июля, мужчина и женщина, катались на скутере. Примерно в 400 метрах от берега транспортное средство перевернулось. Хорошо, что на отдыхающих были надеты жилеты.
То, что люди перевернулись заметили дежурившие спасатели. На своем катере они быстро прибыли к месту происшествия. Держась за скутер, пострадавшие находились в шоковом состоянии, особенно женщина. С помощью «конца Александрова» сотрудники ОСО подтянули отдыхающих ближе к своему судну и помогли им подняться на борт. Затем доставили мужчину и женщину на берег. Всю дорогу спасатели успокаивали пострадавших, а на берегу потерпевшие от медицинской помощи отказались.
Катание на водных скутерах далеко не всегда заканчивается так благополучно, поэтому до того, как сесть за водный скутер важно знать, что:
- необходимо иметь удостоверение на право управления данным видом транспорта;
- иметь соответствующую обязательную экипировку: спасательный жилет, гидрокостюм; защитную обувь, очки и перчатки;
- уметь хорошо плавать;
- овладеть навыком возвращения скутера в исходное положение при его перевороте.
Категорически запрещено:
- управлять скутером в нетрезвом виде;
- использовать скутер в темное время суток;
- кататься на акватории пляжей;
- начинать движение, если пассажиры не заняли свои места, либо водитель и пассажиры не надели спасательные жилеты.
Напомним, пять человек утонуло за жаркие выходные дни в водоемах Восточно-Казахстанской области.