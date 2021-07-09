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    09:34, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Перевернувшихся на скутере на озере Алаколь людей спасли в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана оказали помощь отдыхающим, перевернувшимся на скутере на озере Алаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    Катание на скутере для двоих отдыхающих на озере Алаколь могло закончиться трагически, если бы не подоспевшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые ведут ежедневное дежурство на озере.

    Случай произошел 8 июля, мужчина и женщина, катались на скутере. Примерно в 400 метрах от берега транспортное средство перевернулось. Хорошо, что на отдыхающих были надеты жилеты.

    То, что люди перевернулись заметили дежурившие спасатели. На своем катере они быстро прибыли к месту происшествия. Держась за скутер, пострадавшие находились в шоковом состоянии, особенно женщина. С помощью «конца Александрова» сотрудники ОСО подтянули отдыхающих ближе к своему судну и помогли им подняться на борт. Затем доставили мужчину и женщину на берег. Всю дорогу спасатели успокаивали пострадавших, а на берегу потерпевшие от медицинской помощи отказались.

    Катание на водных скутерах далеко не всегда заканчивается так благополучно, поэтому до того, как сесть за водный скутер важно знать, что:

    - необходимо иметь удостоверение на право управления данным видом транспорта;

    - иметь соответствующую обязательную экипировку: спасательный жилет, гидрокостюм; защитную обувь, очки и перчатки;

    - уметь хорошо плавать;

    - овладеть навыком возвращения скутера в исходное положение при его перевороте.

    Категорически запрещено:

    - управлять скутером в нетрезвом виде;

    - использовать скутер в темное время суток;

    - кататься на акватории пляжей;

    - начинать движение, если пассажиры не заняли свои места, либо водитель и пассажиры не надели спасательные жилеты.

    Напомним, пять человек утонуло за жаркие выходные дни в водоемах Восточно-Казахстанской области.


    Теги:
    ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Алаколь Происшествия
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