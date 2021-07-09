Перевернувшихся на скутере на озере Алаколь людей спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана оказали помощь отдыхающим, перевернувшимся на скутере на озере Алаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Катание на скутере для двоих отдыхающих на озере Алаколь могло закончиться трагически, если бы не подоспевшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые ведут ежедневное дежурство на озере.

Случай произошел 8 июля, мужчина и женщина, катались на скутере. Примерно в 400 метрах от берега транспортное средство перевернулось. Хорошо, что на отдыхающих были надеты жилеты.

То, что люди перевернулись заметили дежурившие спасатели. На своем катере они быстро прибыли к месту происшествия. Держась за скутер, пострадавшие находились в шоковом состоянии, особенно женщина. С помощью «конца Александрова» сотрудники ОСО подтянули отдыхающих ближе к своему судну и помогли им подняться на борт. Затем доставили мужчину и женщину на берег. Всю дорогу спасатели успокаивали пострадавших, а на берегу потерпевшие от медицинской помощи отказались.

Катание на водных скутерах далеко не всегда заканчивается так благополучно, поэтому до того, как сесть за водный скутер важно знать, что:

- необходимо иметь удостоверение на право управления данным видом транспорта;

- иметь соответствующую обязательную экипировку: спасательный жилет, гидрокостюм; защитную обувь, очки и перчатки;

- уметь хорошо плавать;

- овладеть навыком возвращения скутера в исходное положение при его перевороте.

Категорически запрещено:

- управлять скутером в нетрезвом виде;

- использовать скутер в темное время суток;

- кататься на акватории пляжей;

- начинать движение, если пассажиры не заняли свои места, либо водитель и пассажиры не надели спасательные жилеты.

Напомним, пять человек утонуло за жаркие выходные дни в водоемах Восточно-Казахстанской области.