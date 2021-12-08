Перевернулся грузовик: кызылординские полицейские оказали помощь иностранцу
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области полицейские оказали помощь иностранцу, который попал в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В период ухудшения погодных условий сотрудники патрульной полиции несут службу в усиленном режиме. В целях безопасности дорожного движения на территории Кызылординской области полицейскими оказывается помощь водителям, попавшим в сложные ситуации.
Так, на днях около 01:30 на территории Кармакшинского района Кызылординской области в районе населенного пункта Елшибай на трассе Самара-Шымкент из-за гололеда перевернулся грузовой автомобиль.Гражданин Республики Таджикистан, направлявшийся из Литвы в Республику Таджикистан, не справившись с рулевым управлением грузового автомобиля «Mercedes-Benz Astors» -1836 LNRA/M, перевернулся на левую часть дороги.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники роты патрульной полиции УМПС Департамента полиции Кызылординской области. Они предоставили спецтехнику (кран), который вернул автомобиль на грейдер.
В свою очередь иностранец поблагодарил полицейских за оказанную ему помощь на дороге.
- Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Кызылординской области
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
- Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
- Несколько температурных рекордов зафиксировано в Казахстане в ноябре
- Морозы до 35 градусов ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
- В Кызылорде разожгли плавильную печь стекольного завода
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана