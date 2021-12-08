Перевернулся грузовик: кызылординские полицейские оказали помощь иностранцу

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области полицейские оказали помощь иностранцу, который попал в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период ухудшения погодных условий сотрудники​ патрульной полиции несут службу в усиленном режиме. В целях безопасности дорожного движения на территории Кызылординской области полицейскими оказывается помощь водителям, попавшим в сложные ситуации.

​Так, на днях около 01:30 на территории Кармакшинского района Кызылординской области в районе населенного пункта Елшибай на трассе Самара-Шымкент из-за ​гололеда перевернулся грузовой автомобиль.​Гражданин Республики Таджикистан, направлявшийся из Литвы в Республику Таджикистан, не ​ справившись с рулевым управлением грузового автомобиля​ ​«Mercedes-Benz Astors» -1836 LNRA/M, перевернулся на левую часть дороги.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники роты патрульной полиции УМПС Департамента полиции Кызылординской области. Они предоставили спецтехнику (кран), который вернул автомобиль на грейдер. ​

​В свою очередь иностранец поблагодарил полицейских за оказанную ему​ помощь на дороге.​ ​

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