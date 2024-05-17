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    09:34, 17 Май 2024 | GMT +6

    Переулок Жарсуат в Астане временно перекроют из-за ремонта

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

    В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили о проведении среднего ремонта дорожного полотна по переулку Жарсуат на участке от ул. Фахд бен Абдулл Азиз до ул. М. Джалиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Движение для автотранспорта полностью будет перекрыто до 26 мая текущего года.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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