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Перестроить работу по формированию нового облика полицейского предложили в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошли учебно-методические сборы для руководителей среднего звена органов внутренних дел области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На базе Кировского отдела полиции УП города Караганды прошли трехдневные учебно-методические сборы для руководителей среднего звена органов внутренних дел Карагандинской области, в котором приняли участие заместитель начальника департамента кадровой политики МВД РК Бахытжан Бейсеев, заместитель командующего регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК Канат Беляков, заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Кайыркен Алиев и личный состав.
«Министерством внутренних дел проводится определенная работа по формированию у сотрудников органов внутренних дел гражданско-правового мировоззрения, казахстанского патриотизма, верности Присяге и служебному долгу. В современных реалиях, государство и общество предъявляют к сотрудникам полиции новые требования, при этом главным критерием является доверие населения к органам внутренних дел. С учетом этого, следует кардинально перестроить работу по формированию нового облика сотрудника казахстанской полиции, отвечающую требованиям времени», - отметил заместитель начальника департамента кадровой политики МВД РК Бахытжан Халелович Бейсеев.
В этой связи департаментом кадровой политики разработан план идеологической и воспитательной работы Министерства внутренних дел на 2019 – 2021 годы.
План определяет организацию идеологической и воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел, повышение уровня доверия общества к органам правопорядка, дальнейшего взаимодействия с населением и институтами гражданского общества, активизацию информационно-пропагандистской работы.
Для достижения указанных целей планом предусматривается решение таких задач, как формирование нового облика сотрудника казахстанской полиции, которое предусматривает проведение в органах внутренних дел целевых мероприятий, направленных на формирование у личного состава казахстанского патриотизма, уважительного отношения к государственным символам страны, толерантности, укрепление межнационального согласия, приобщение к национальной культуре и традициям народа Казахстана. А также духовно-нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел, соблюдения ими служебной этики и культуры поведения, повышение роли наставничества и укрепление профессионального ядра в полицейских коллективах, использование в этих целях потенциала ветеранских организаций. Помимо этого предусматривается обеспечение единства информационно-идеологического содержания при проведении в органах внутренних дел государственных и национального праздника, памятных дат в истории государства. В дальнейшем планируется повышение и укрепление в обществе имиджа казахстанской полиции, ужесточить требования к руководителям всех уровней за организацию работы с личным составом и содействовать сплочению коллективов, воспитание у сотрудников органов внутренних дел чувства коллективизма, гордости за свою Родину, верности Присяге и служебному долгу.
Полное и качественное выполнение пунктов Плана и его реализация, призвано повысить уровень сознания, чувство гордости сотрудников органов внутренних дел за избранную профессию, готовности к добросовестному исполнению служебных обязанностей.
В рамках данного плана будут проводиться онлайн-конференции с участием руководителей кадрового аппарата. Учебно-методические сборы для руководителей среднего звена органов внутренних дел.
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