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Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск
10 Августа 2022 12:45

Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемые в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаше Алматинской области объявлены в розыск с санкции суда, передает МИА «Казинформя» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Разыскиваются:

– Козыбаев Гани Муратұлы, 1991 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство», пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

– Тыныштыков Аскар Жаныбекұлы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК «Покушение на убийство», по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

– Шокенов Серикбол Муратбекович, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия»;

– Аукенов Нурсултан Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия».

Ранее сообщалось, что группа мужчин 4 августа устроила перестрелку в селе Узынагаш Алматинской области, в результате чего три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу, один скончался в реанимационном отделении. Состояние здоровья двух пациентов с ранениями врачи оценивали как тяжелое.


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