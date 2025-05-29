Перестрелка в Атырауской области: трое получили ранения

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел 27 мая около 23:00.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента, — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным областного управления здравоохранения, трое пострадавших были доставлены в районную больницу с различными телесными повреждениями.

— Один пациент экстренно был транспортирован в областную больницу с помощью санитарной авиации. Благодаря оперативным действиям медиков пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Им провели противошоковую и кровоостанавливающую терапию, обезболивание, назначено лечение с применением кислорода и инфузионной терапии, — сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время состояние раненых находится под контролем врачей, им оказывается необходимое лечение.