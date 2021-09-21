Перестрелка в Алматы: в полиции рассказали подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Устроившему стрельбу в Алматы мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Об этом в ходе интервью СМИ рассказал представитель Департамента полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В момент исполнения судебного решения выселяемый житель забежал домой, откуда вынес огнестрельное оружие и открыл огонь по судебному исполнителю и по тем лицам, кто находился на тот момент во дворе дома. В числе погибших наши два сотрудника полиции, два участковых инспектора, сам судебный исполнитель. Данный факт зарегистрирован в единый реестр до судебных расследований департамента полиции города Алматы. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1. Это «Убийство в отношении двух и более лиц». Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый задержан с участием бойцов специального назначения», - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Напомним, 20 сентября, около 17:00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома открыл огонь, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель.

Позже в полиции Алматы рассказали, что спецназ не применял оружие в отношении подозреваемого, так как в доме находились женщины и несовершеннолетние дети.