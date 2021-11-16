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Перестрелка в Алматы- суд продлил арест обвиняемому

16 Ноября 2021 16:01
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Перестрелка в Алматы- суд продлил арест обвиняемому

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский суд продлил арест стрелку Игорю Дужнову, который устроил стрельбу в микрорайоне Акбулак, в результате которой погибли пятеро человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в Алматинском городском суде, прокуратура ранее ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей Игоря Дужнова.

«Постановлением следственного суда от 12 ноября т.г ходатайство прокуратуры удовлетворено, санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении И. Дужнова до 3 месяцев, то есть до 20 декабря 2021года»,- сообщили в городском суде.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями.

Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту дело зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

За данное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.


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#Алматы   #Суды   #Стрельба в Алматы  
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Автор:

Гульзат Сахова

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