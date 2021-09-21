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    11:59, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Перестрелка в Алматы: стало известно о пятом погибшем

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О пятом погибшем в перестрелке в Алматы рассказали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга по трагическому событию в микрорайоне Акбулак начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов рассказал о пятом погибшем в ходе перестрелки.

    «Пятый погибший - друг нового владельца дома. Он как свидетель пришел вместе с ним»,- сказал глава полиции города.

    В ходе брифинга Канат Таймерденов также сообщил, что по данному факту заведено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Напомним, 20 сентября около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

    В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

    Теги:
    Стрельба в Алматы Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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