Перестрелка в Алматы: пять человек погибли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько человек пострадали в результате перестрелки в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с место происшествия появилось в социальной сети .

Как прокомментировали в полиции, пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения Постановления суда.

«Сегодня, 20 сентября, около 17.00 часов в микрорайоне «Акбулак», в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай.

В ходе реализации исполнения Постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома – гр.Д., 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.

Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией», - сообщили в полиции.

Подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.