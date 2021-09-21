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    18:54, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Перестрелка в Алматы: пять человек погибли

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько человек пострадали в результате перестрелки в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с место происшествия появилось в социальной сети .

    Как прокомментировали в полиции, пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения Постановления суда.

    «Сегодня, 20 сентября, около 17.00 часов в микрорайоне «Акбулак», в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай.

    В ходе реализации исполнения Постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома – гр.Д., 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.

    Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией», - сообщили в полиции.

    Подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.


    Теги:
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