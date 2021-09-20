Перестрелка в Алматы: один из погибших был новым владельцем оспариваемого имущества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из пяти погибших при стрельбе в Алматы был новым владельцем оспариваемого имущества. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Рустем Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Рустем Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что один из погибших был новым владельцем имущества.

«Один был привлечен судоисполнителем, второй новый владелец этого имущества», - сказал Рустем Абдрахманов.

Ранее заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

Видео задержания подозреваемого появилось в соцсетях.