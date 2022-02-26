Перестрелка произошла в центре Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трагическое происшествие зарегистрировано в одном из кафе в центре города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 февраля около 22:30 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что в кафе «Discovery», расположенном по проспекту Абая, между неустановленными лицами произошла перестрелка.

«На место происшествия оперативно были направлены дежурный наряд полиции и патрульные полицейские. Два человека доставлены в больницу», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



