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Перестрелка произошла в центре Тараза

26 Февраля 2022 01:15
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Перестрелка произошла в центре Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трагическое происшествие зарегистрировано в одном из кафе в центре города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 февраля около 22:30 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что в кафе «Discovery», расположенном по проспекту Абая, между неустановленными лицами произошла перестрелка.

«На место происшествия оперативно были направлены дежурный наряд полиции и патрульные полицейские. Два человека доставлены в больницу», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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