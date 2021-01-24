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    11:54, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Перестрелка между жителями из-за девушки произошла в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Огнестрельные ранения получили жители Нур-Султана в результате драки из-за девушки. Об этом сообщили в департаменте полиции столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 января текущего года на пульт 102 поступило сообщение о том, что в 01:09 часов, в городскую больницу поступили двое мужчин в возрасте 19 и 23 лет с огнестрельными ранениями. Установлено, что между ранее знакомыми произошла драка с применением оружия из-за девушки. Все участники конфликта задержаны и доставлены в управление полиции района «Байконыр», - говорится в сообщении.

    Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия Правоохранительные органы
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