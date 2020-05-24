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Перестали соблюдать карантин: в Алматы усилили разъяснительную работу

24 Мая 2020 14:39
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Перестали соблюдать карантин: в Алматы усилили разъяснительную работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы совместно с сотрудниками Акимата начали рейдовые мероприятия, направленные на усиление разъяснительной работы среди населения по соблюдению карантинных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, речь идет о соблюдении масочного режима, который на сегодняшний день является одним из основных средств индивидуальной защиты граждан. Практика свидетельствует, что некоторые и вовсе прекратили соблюдать карантин: сняли медицинские маски, ходят в гости, забыли о антисептической обработке рук и своего жилища. Как бы грубо не звучало- это прямые факторы, влияющие на распространение коронавирусной инфекции, это благоприятная среда для заразы. В этой связи, властями города в местах массового пребывания граждан и общественном транспорте усилена разъяснительная работа. Сегодня с раннего утра сформированы десятки мобильных групп из числа сотрудников полиции и районных акиматов»,- информировал первый заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Вместе с тем, стражи порядка призывают неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и строго придерживаться карантинных требований.

«Это - гарант безопасности Вашего здоровья и здоровья Ваших близких», - сообщили в пресс-службе ДП.





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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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