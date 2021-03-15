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    11:45, 15 Март 2021 | GMT +6

    Пересмотрит ли «КазМунайГаз» бюджет в связи с повышением цен на нефть

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли пересматривать бюджет в АО «НК «КазМунайГаз» в связи с повышением цен на нефть? На этот вопрос ответил заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Даурен Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущий бюджет на 2021 год основан на цене в 40 долларов США за баррель. Однако мы в настоящий момент пересматривать бюджет не планируем. Это связано с тем, что пока нет ясности, какая может быть средняя цена по году. Мы не исключаем, что цена может снизиться на нефть», - сказал Даурен Карабаев в ходе онлайн брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, по его словам, когда формировался бюджет на 2021 год еще не было ясности по ограничениям на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

    «Поэтому мы заложили добычу на уровне больше, чем мы достигли в 2020 году, соответственно, план по добыче может быть ниже. В то же время мы не исключаем пересмотра бюджетов отдельных наших дочерних организаций в связи с тем, что изменения в уровне добычи, оно несет за собой изменения в производственной программе», - добавил Даурен Карабаев.


    Теги:
    Нефть/газ Нефть Экономика
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