Пересмотрим налогообложение прибыли банков от операций – спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новом политическом сезоне депутаты Сената пересмотрят налогообложение прибыли банков, полученных от операций. Об этом заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе интервью в программе «Бас тақырып» телеканала Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если проанализировать все кредиты, которые выдают банки, 34% из них – потребительские кредиты. Доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, – 25-26%. Значит, банкам выгодно выдавать потребительские кредиты простому населению вместо того, чтобы вкладывать средства в конкретные секторы экономики. Рисков мало, процентов много, когда кредит называется потребительским. Почему так происходит? Потому что им легче взять ценные бумаги государства вместо выдачи кредитов предпринимателям. Поэтому мы рассмотрим налогооблажение прибыли банков, полученных от операций», - сказал Маулен Ашимбаев.

Как отметил председатель Сената, чтобы внести налогообложение, необходимо внести изменения в соответствующие законы. Если некоторые из них уже на рассмотрении Парламента, некоторые еще не внесены на рассмотрение.